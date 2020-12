REACTIES. Van Aert: “Ik ga die Wereldbekertrui verdedigen” - Van der Poel: “Neen, ik heb me niet geamuseerd”

VeldrijdenWat een exploot van Wout van Aert in Dendermonde. De winnaar van Milaan-Sanremo fietste Mathieu van der Poel op bijna drie minuten na een zware moddercross. Bovendien mikt hij nu ook op het eindklassement in de Wereldbeker. “Het zou stom zijn om die mooie trui niet te verdedigen.”

Vergis u niet, ook voor Wout van Aert was het vandaag ploeteren in Dendermonde. “Dit was waarschijnlijk een van de gekste crossen die ik heb gereden sinds ik prof ben. Het was echt een enorm lastige cross. Het had niet veel zin om tactiek toe te passen. Het was zoeken naar een tempo die je kon volhouden en het mijne bleek hoger te liggen dan dat van de rest.”

Van Aert leek ook minder te lijden onder de zware weersomstandigheden. “Het is raar om te zeggen, maar zoals vandaag kan ik er wel van genieten. Ik hou wel van epische omstandigheden. Dan ben ik helemaal in mijn sas. Al goed dat er geen jeugdwedstrijden waren, anders was er nog veel meer lopen aan.”

D “Het is eigenlijk bijna niet mogelijk om je tegen zo’n weer te kleden. Eigenlijk had ik in de eerste ronde zelfs te warm. Op het einde had ik het wel koud. Dan is het zaak om niet te denken aan die koude, maar aan de wedstrijd. Stilvallen doet iedereen in zo’n cross op het eind, de rondetijden werden steeds langer. Je moet gewoon niet denken dat het lastig is, maar blijven rijden tot het eind.”

Van Aert finishte met bijna drie minuten voorsprong op Mathieu van der Poel. In de tweede ronde voerde hij al de forcing. “Ik hoorde dat ik wat meters voorsprong had. Het is niet van Mathieus gewoonte om mij ruimte te geven, dus zo wist ik dat hij aan het afzien was. Toen ik voorsprong pakte, liep ik al snel uit. Dat was goed voor de moraal natuurlijk.”

“Dat verschil? Dat zegt niet veel. Dat ik zo’n grote voorsprong had, komt door het lastige parcours. Dit zegt niets over de waardeverhoudingen tussen mij en Mathieu. Die blijven hetzelfde, Mathieu heeft dit gewoon niet graag, zo’n omloop. Misschien kan ik iets beter tegen de weersomstandigheden, heeft het ook te maken met de vorm van de dag. Neen, dit betekent dus niet dat ik zoveel beter ben dan de rest.”

Van Aert is door zijn overwinning nu wel plots leider in de Wereldbeker. “Ik ga die trui nu wel verdedigen. Er staan nog twee crossen op de kalender (Hulst en Overijse, red.) en die rijd ik allebei. Het is een mooie trui om te dragen, dus het zou stom zijn om die niet te verdedigen.”

Van der Poel streng voor omloop in Dendermonde: “Dit is helemaal mijn ding niet”

Mathieu van der Poel finishte in Dendermonde op bijna drie minuten van Wout van Aert. “Of het nu één of drie of tien minuten is, dat maakt me niet uit”, zei de wereldkampioen na afloop. “Dit is geen mentale tik. De volgende cross start de teller weer op nul.”

Van der Poel moest Van Aert in de tweede ronde al laten rijden. “Zo’n parcours is echt iets voor Wout en ik had al snel door dat hij een goede dag had. Misschien heb ik me iets te snel gesetteld in die tweede plaats, maar ik denk gewoon dat hij vandaag, op dit parcours, niet te kloppen was.”

“Neen, ik heb me niet geamuseerd vandaag”, ging hij verder. “Ik vind er helemaal niets aan. Of dat mentaal speelt? Goh, iets wat je graag doet, doe je altijd beter. Ik doe dit niet graag en andersom hij wel. Een uur lang stoempen, dat gaat misschien wel in je kop spelen.”

Mentaal heeft hij naar eigen zeggen geen tik gehad. “Neen, totaal niet. Ik ben dit snel weer vergeten. Of ik nu op één of drie of tien minuten strand, dat maakt geen verschil. De volgende crossen beginnen we weer vanaf nul. Op naar de volgende.”

