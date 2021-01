REACTIES. Aerts: “Wout had gewoon pech op het verkeerde moment” - Vanthourenhout: “Balans is negatief, maar niemand heeft ontgoocheld”

WK veldrijdenHet stof is gaan liggen, de wereldtitels op het WK veldrijden in Oostende zijn uitgedeeld. Op deze pagina bundelen we de belangrijkste reacties. Van Toon Aerts (3de) over Eli Iserbyt (7de) tot Zdenek Stybar (18de).