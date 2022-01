Ploegleider Servais Knaven over Tom Pidcock, die in 2022 drie keer wereldkampioen wil worden: “Hij moet niet onderdoen voor Van Aert en Van der Poel”

WK veldrijdenOf Tom Pidcock, nu hij olympisch kampioen mountainbike is, ook de nieuwe wereldkampioen veldrijden kan worden? Ploegleider Servais Knaven gelooft van yes. Kan hij daarna, ook in 2022, wereldkampioen mountainbike worden? Knaven: “Jawel.” En kan hij dan in september in het Australische Wollongong Julian Alaphilippe uit de regenboogtrui rijden? Jazeker, zegt Knaven. “Ik ken maar één andere renner met dezelfde ambitie als Pidcock en dat is Mathieu van der Poel.”

Ze kennen elkaar vooral van het voorjaar. Servais Knaven zat in de volgwagen toen Tom Pidcock Wout van Aert klopte in de Brabantse Pijl. En hij zag hoe Pidcock in de Amstel Gold Race nipt door Wout van Aert werd geklopt. “Tom moet voor Wout van Aert niet onder doen”, zegt Knaven. Waarmee het grote item van dit WK veldrijden in Fayetteville meteen ook is afgehandeld. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er niet bij, maar, zegt Knaven: “Daar moeten we niet naar kijken. Het is zoals het is. Tom moet voor die mannen niet onder doen.”

Anders gezegd: wint Tom Pidcock zondag de wereldtitel veldrijden, dan zal dat een volwaardige wereldtitel zijn. Knaven: “Tom heeft in het veldrijden grote stappen voorwaarts gezet. Met Van der Poel en Van Aert erbij had hij het ze ook moeilijk gemaakt.”

Volledig scherm Servais Knaven. © ANP

Wielrenner/mountainbiker/crosser: het is geen evidente combinatie, weet Servais Knaven. Voor Tom Pidcock ligt dat anders. “Tom is in de drie onderdelen erg goed. Hij zit vol energie en hij stelt zichzelf graag doelen. Hij houdt van afwisseling en hij daagt zichzelf graag uit. Vergelijk het met een ronderenner die de drie grote rondes wil winnen. In de ploeg krijgt hij alle ruimte om het ideale programma uit te stippelen. Dat is een moeilijke puzzel, de balans moet worden gerespecteerd. Kurt Bogaerts is de vaste begeleider van Pidcock, hij is er altijd bij. En als hij er niet bij is, bellen ze wel elke dag. En verder is er Connor Taylor, de trainer in de ploeg, die zich met de specifieke doelen van Pidcock bezig houdt. Bogaerts en Taylor hebben nu al wat ervaring hoe ze dat moeten doen.”

Dat het Pidcock lukt om wereldkampioen veldrijden te worden, daar gelooft Knaven hard in. “Ik vond Tom vorig weekend in Hoogerheide al erg goed (Pidcock werd derde, red). Hij had nog wat pech. En hij kwam net terug van een trainingskamp in Mallorca. Dat zal zondag helemaal anders zijn. Zo is een wereldkampioenschap altijd.”

Natuurlijk had Pidcock in Hoogerheide liever gewonnen, weet Knaven. “Hij won de wedstrijden om de Wereldbeker in Rucphen en in Hulst en daar was hij heel blij om. Ik geloof niet dat hij in Hoogerheide een mentaal tikje heeft gekregen. Ik denk vooral dat het een mentale boost was voor Eli Iserbyt. Voor Tom was het een stimulans. Dit was even goed. Hij heeft nu gezien wie er erg goed is; hij heeft begrepen dat hij op zijn best zal moeten zijn om zondag wereldkampioen te worden.”

En wat dan als hij zondag niet wint? Valt het grote plan om in 2022 drie keer wereldkampioen te worden dan in het water? Knaven: “Tom is een winnaar. Hij zal niet blij zijn als hij zondag niet wint. Zijn hele winter heeft hij gewerkt naar dit ene doel: winnen in Fayetteville. Hij heeft een paar crossen extra gereden, om zeker te zijn dat hij zondag op de eerste rij kan starten. Als wereldkampioen worden dan je grote doel is en je haalt het niet, dan ben je ontgoocheld. Hoe lang dat blijft hangen, dat weet ik niet. Misschien dat hij zich na vijf minuten alweer bij de werkelijkheid heeft neergelegd.”

Volledig scherm © Photo News