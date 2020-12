Pidcock verwijst Van der Poel naar de tweede plaats na straf nummer in Gavere

VeldrijdenTom Pidcock heeft de Superprestigecross in Gavere gewonnen voor wereldkampioen Mathieu van der Poel. De Brit versnelde iets over halverwege en wist zijn voorsprong te behouden. Toon Aerts werd derde. Voor Van der Poel was het zijn eerste ‘nederlaag’ in de cross sinds 14 december 2019.

Mathieu van der Poel zette gisteren bij zijn terugkeer in het veld meteen de puntjes op de i in Antwerpen. De wereldkampioen ging in de crossklassieker van Gavere voor een twee op twee. De veldrit rond het Kasteel Grenier is traditioneel een partijtje ploeteren en ook nu was de modder weer van de partij. Met ook nog eens flink wat stroken bergop was het naast Van der Poel ook uitkijken naar wat lichtgewichten Iserbyt en Pidcock vermochten.

De eerste van die twee miste zijn start volledig, terwijl Pidcock meteen zijn ambities op tafel gooide. De Brit forceerde de boel in de openingsronden. Enkel Aerts en Van der Poel konden meeschuiven. Terwijl Iserbyt plaatsen goedmaakte in de achtergrond bleef het koptrio samen de wedstrijd leiden. Aerts probeerde concurrent Iserbyt in het klassement verder op afstand te zetten. Pidcock en Van der Poel zagen het graag gebeuren.

Voorbij halverwege trapte Aerts ietwat op z’n adem. Het leek op een duel Pidcock-Van der Poel uit te draaien tot de Brit plots alle registers open trok bergop. Van der Poel kende een moeilijk moment en gaf met de klap een tiental seconden toe. Het verschil bleef in de slotronden min of meer gelijk. Van der Poel was niet bij machte om iets van zijn achterstand weg te knabbelen, tegelijk gaf Pidcock nooit de indruk stil te vallen.

De Britse kampioen mocht tot zijn eigen verrassing het zegegebaar maken. Het is voor de 21-jarige Pidcock zijn eerste overwinning in een klassementscross. Voor Van der Poel was het zijn eerste nederlaag in de cross sinds 14 december 2019 in Ronse. Toon Aerts werd derde op 44 seconden. Iserbyt eindigde als vierde op 54 tellen. De rest gaf één of meer minuten toe. Van een nummer gesproken.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.