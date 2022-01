Pidcock maakt favorietenrol waar in Gullegem, Joran Wyseure (20) verrassend tweede

Pidcock - door de afwezigheid van ondermeer Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel dé topfavoriet - startte voorzichtig, en dook pas als achtste het veld in. Al snel koos de Brit van Ineos samen met Quinten Hermans het ruime sop, al was dat in Gullegem dus modder. Een foutje in de wisselzone na een lekke band leverde Hermans plots tien seconden voorsprong op, maar na een versnelling van Pidcock, we waren toen een halfuur ver, waren de rollen omgekeerd. Dat Hermans lek reed hielp ook. Het bobijntje van Hermans was stilaan volledig af, in het slot van de koers werd hij zelfs nog voorbijgesneld door Joran Wyseure, zijn pas 20-jarige ploegmaat.