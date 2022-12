Pidcock herstelt wonderwel van val met Van der Poel en wint in Boom, ook Nederlander rijdt nog sterke inhaalrace

VeldrijdenTom Pidcock heeft met de Superprestigecross in Boom zijn tweede zege als wereldkampioen geboekt. De Brit herstelde wonderwel van een valpartij met Mathieu van der Poel, die niet meer voorin raakte. Morgen krijgt de Nederlander in Antwerpen kans op revanche, en dan komt ook Wout van Aert erbij.

KIJK. De val van Van der Poel, waarbij ook Pidcock tegen de grond ging

De Schorre in Boom staat vooral bekend als de thuishaven van Tomorrowland, maar op een druilerige zaterdag in december mogen de veldrijders er het mooie weer maken. Wout van Aert duikt pas morgen in Antwerpen het veld in, maar met Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock tekenden de andere twee giganten wél present. Hun tweede confrontatie na Hulst vorig weekend.

In tegenstelling tot in Hulst - waar Pidcock veel pech kende - leek het duel er in Boom wél te komen. Al in de eerste ronde zetten de twee de anderen op achterstand. Een beklijvende tweestrijd leek in de maak, tot Van der Poel plots op de kasseitjes onderuit schoof en Pidcock meenam in z’n val. De wereldkampioen was snel weer weg, Van der Poel moest duidelijk bekomen en bleef lang staan.

De Nederlander leek op weg naar een opgave, maar toonde weerbaarheid en zette door. Vanuit zowat laatste positie werd hij nog knap dertiende. Pidcock nog bedreigen zat er natuurlijk niet meer in. De wereldkampioen liet in de slotfase nog van z'n pluimen, maar pakte wel zijn tweede zege als wereldkampioen, nadat hij ook in Kortrijk al de beste was. Lars van der Haar werd op tien seconden tweede, Eli Iserbyt mocht als derde mee het podium op.

