Pidcock heeft te veel pijn na val in Baal en rijdt niet in Herentals

VELDRIJDEN Ontketende Van Aert zet Van der Poel op zijn nummer in Mol en wint zijn tweede cross van het seizoen: “Niet verwacht, maar wel mooi”

Wout van Aert heeft met de Zilvermeercross in Mol zijn tweede veldrit van het seizoen gewonnen. De Belgische kampioen reed in het slot van de cross grote rivaal Mathieu van der Poel klink uit het wiel. “Het is goed om zo naar de volgende crossen te gaan”, aldus een tevreden Van Aert.

23 december