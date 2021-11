Pidcock heeft nog geen startcontract in Boom: “Het is allemaal heel vreemd, die aankondigingen van renners”

De Wereldbeker in Antwerpen is afgelast komende zondag wegens de verscherpte maatregelen in verband met Covid-19. De Superprestige zaterdag in Boom staat voorlopig wel op de agenda, al heeft organisator Koen Monu wel maandag nog overleg met de burgemeester van Boom om 18u om één en ander uit te klaren. Ook met Flanders Classics, overkoepelend orgaan achter de Superprestige, werd in de loop van de dag gepraat. “Ik wil wel organiseren, maar of het allemaal nog financieel haalbaar is, moeten we wel nog bekijken. Ik heb de rekening al gemaakt en gemakkelijk wordt het niet”, aldus Koen Monu. “Vergeet niet dat ik dat ik al drie crossen heb georganiseerd zonder publiek vorig seizoen. Hoe dan ook schrap ik al zeker de VIP-tent, het is gewoon niet haalbaar om een VIP-event te regelen met de nieuwe corona-maatregelen.”

Ineos Grenadiers bevestigde officieel dat Tom Pidcock zijn crossprogramma start in Boom. “Het is allemaal heel vreemd, die aankondigingen van renners”, aldus Monu. “Ik vernam onlangs via de televisie dat Tom zal hervatten in Boom, maar vooralsnog heb ik nog altijd geen startcontract of een voorstel van hem ontvangen. Ik heb nog niets gehoord van zijn manager. Het budget is berekend, onder meer op de komst van Wout van Aert, maar niet ook nog eens op de start van Tom, dus hoe we dat allemaal gaan regelen, is nog niet duidelijk, maar laat ons eerst kijken of we de wedstrijd georganiseerd krijgen.”