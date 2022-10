Pauwels Sauzen-Bingoal domineert over de plas: Iserbyt en Van Empel zowel in Waterloo als in Fayetteville de snelste van het pak

Gouden CrossEli Iserbyt en Fem van Empel zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Gisteren trokken ze beide - in een sprint - aan het langste eind in Fayetteville en ook in Waterloo mochten de pionnen van Jurgen Mettepenningen het zegegebaar maken. Ze scoorden logischerwijs ook in de Gouden Cross de meeste punten.

Jurgen Mettepenningen zal niet klagen over de Amerikaanse wereldbeker-tournee. Zijn ploeg, Pauwels Sauzen-Bingoal, won alle vier de wedstrijden over de plas. Bij de mannen was Eli Iserbyt twee keer de beste van het pak. De 24-jarige Iserbyt was vorige week oppermachtig in Waterloo. De West-Vlaming vloog er meteen in en ging als een bezetene tekeer. Al in de tweede ronde had hij een voorsprong te pakken op de rest. Gisteren verliep het iets moeizamer. Hij moest tot het gaatje gaan om - opnieuw - Laurens Sweeck te kloppen.

Volledig scherm © BELGA

Bij de vrouwen stonde er twee keer geen maat op de piepjonge Fem van Empel. In Waterloo haalde ze het na een sprint met twee van haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado en ook in Fayetteville werd er gesprint om de zege. Deze keer was de 20-jarige Nederlandse sneller dan Lucinda Brand en Annemarie Worst.

Volledig scherm © Photo News

Hoe neem je deel aan de Gouden Cross?

Stap 1: Surf naar goudencross.be en maak een account aan.

Stap 2: Stel jouw ideale crossploeg samen. Je team bestaat uit 13 veldrijders (9 elites, 3 dames en 1 belofte) die passen binnen een budget van 275 miljoen euro. Goed wikken en wegen is dus de boodschap.

Stap 3: Je crossploeg is klaar om het veld in te duiken? Dan moet je enkel nog een superkopman of -vrouw aanduiden. Die superkopman of -vrouw kan je op de speeldag in kwestie extra punten opleveren. Uiteraard kan je de superkopman of -vrouw bij elke cross veranderen.

Stap 4: Bevestig jouw deelname door 9,99 euro per ploeg te betalen. Opgelet, teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.

Stap 5: Maak je op voor een episch crossseizoen en gids je ploeg naar mooie prijzen. Na elke veldrit kan je op goudencross.be de scores van jouw team(s) bekijken en kan je ontdekken of je in de prijzen gevallen bent.

Volledig scherm © BELGA

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent met de Gouden Cross

