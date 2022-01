Organisator Golazo wil vanavond beslissing over BK met of zonder publiek

Veldrijden “Het was vechten tot op de finish”: Pidcock pakt zege in Hulst na pech bij Van Aert, Iserbyt zeker van eindwinst in Wereldbe­ker

Tom Pidcock heeft in Hulst zijn tweede cross van het seizoen gewonnen. De Brit haalde het voor Eli Iserbyt, die wel de eindzege in de Wereldbeker op zak stak. Wout van Aert kon na pech vroeg in de wedstrijd geen 8ste overwinning op rij binnenhalen. De Belgische kampioen viel als vierde net naast het podium in Zeeland.

