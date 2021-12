Oppermachtige Van Aert maakt favorietenrol waar en ploetert naar winst in Ethias Cross in Essen: “Niet zo makkelijk als het misschien lijkt”

VeldrijdenWout van Aert heeft ook zijn tweede veldrit van het seizoen gewonnen. De Belgische kampioen soleerde naar de zege in de Ethias Cross van Essen, waar Eli Iseryt en co ontbraken. Thijs Aerts werd zo tweede, de Nederlander Pim Ronhaar derde.

Van Aert is de enige topper die dit weekend ‘dubbelt’. Eli Iserbyt en zijn ploegmaats bij Pauwels Sauzen Bingoal focussen net als Tom Pidcock op de Wereldbekercross van morgen in Val di Sole. En de Trek Baloise Lions van Sven Nys houden dit weekend een stage. Om maar te zeggen: Van Aert was de uitgesproken topfavoriet in Essen.

De tegenstand moest komen van Pim Ronhaar, Ward Huybs of Thijs Aerts. Vooral de Nederlander kon de Belgische kampioen in de eerste ronde volgen, na twee foutjes van Van Aert, maar toch was de cross een paar minuten later al gereden.

Buiten beeld kwam het tot een slippertje van Ronhaar en zoals verwacht kwam het nadien tot een lange solo. Van Aert vond immers ook nog eens een parcours dat hem op het lijf geschreven was. ‘t Was ploeteren door de modder en vooral veel lopen met de fiets op de schouder. Dat kan Van Aert beter dan wie dan ook. Zou hij in ronde 2 al eens aan Val di Sole hebben gedacht?

Zijn zege kwam in elk geval niet meer in gevaar. In minder dan een uur klaarde de renner van Jumbo-Visma de klus. In de achtergrond won Aerts het pleit om de tweede plek. De jongere broer van Toon zit niet in WB-selectie en kon zich dus focussen op Essen. Ronhaar, nog altijd maar 20, werd derde.

Van Aert: “Niet zo makkelijk als het lijkt”

Van Aert hield 1'47" voor op Aerts. “Daar ben ik uiteraard tevreden mee”, sprak hij voor onze microfoon. “Ik was de grote favoriet, maar dat wil niet zeggen dat het een makkelijke wedstrijd is. Het was serieus baggeren en je moet ook geconcentreerd blijven. Opdracht volbracht vandaag, maar het was misschien niet zo makkelijk als het lijkt.”

Van Aert kon in Essen zijn kwaliteiten als loper ook benutten. “Ik loop graag en doe het ook vaak op training. In zo'n diepe modder als vandaag is het natuurlijk nog iets anders, maar van dit soort crossen genoot ik vroeger wel op tv. Ik vind het wel mooi dat dit af en toe nog eens kan. ‘t Was natuurlijk heel lastig, maar in het tweede deel van de wedstrijd heb ik er wel van kunnen genieten.”

Vanavond trekt Van Aert dus nog naar Italië voor de cross van morgen. “Ik hoop dat ik er op tijd geraak, maar het zal wel lukken. Of ik me vandaag wat gespaard heb? Ik had gehoopt dat dat kon, maar tijdens de verkenning werd al duidelijk dat het er niet in zou zitten. De benen zullen het zeker voelen, vooral het lopen. Het zal morgen geen voordeel zijn, maar deze zege pakken ze me ook niet meer af.”

