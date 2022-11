Oppermachtige Sweeck ook in Merksplas aan het feest, Pidcock slechts zevende bij wederoptreden: “Ik maakte te veel fouten”

VeldrijdenLaurens Sweeck heeft na een onemanshow de Superprestigemanche van Merksplas op zijn naam geschreven. Voor de pion van Crelan-Fristads is het zijn derde overwinning op rij. Van der Haar werd tweede, Vanthourenhout derde. Wereldkampioen Tom Pidcock kwam bij zijn rentree pas als zevende over de streep.

De Superprestigemanche van Merksplas stond in het teken van het wederoptreden van Tom Pidcock. De 23-jarige wereldkampioen schoot goed uit de starblokken, maar het was man-in-vorm Laurens Sweeck die als eerste het veld indook. Vandeputte en Iserbyt konden Sweeck in de eerste ronde nog volgen, maar de voormalige Belgische kampioen ging als een bezetene tekeer en ging solo. Iserbyt en Vandeputte kregen in de achtervolgende groep het gezelschap van Pidcock, Van der Haar en Vanthourenhout.

Van der Haar was de enige die Sweeck nog het vuur aan de schenen kon leggen, maar dichter dan vijftien seconden kwam de Nederlandse kampioen niet. Sweeck was oppermachtig en trok voor de derde keer op rij aan het langste eind. Vorige week was hij was hij zowel in Niel als in de Beekse Bergen eveneens de beste van het pak. Van der Haar werd verdienstelijk tweede, Vanthourenhout derde. Pidcock stelde wat teleur en finishte als zevende.

Winnaar Laurens Sweeck: “De Superprestige is een hoofddoel dit seizoen” Laurens Sweeck was ook in Merksplas de beste man in koers. “Mijn start was goed en de eerste ronde verliep vlekkeloos”, aldus Sweeck. “Lars (Van der Haar, red.) kwam dichter, maar ik bleef foutloos. Ik haal terug het niveau van enkele jaren geleden. De Superprestige is een hoofddoel dit seizoen. Ik sta er erg goed voor en ga mijn leidersplaats proberen te verdedigen.” Volledig scherm Laurens Sweeck. © BELGA

Tom Pidcock: “Geweldig om in de regenboogtrui rond te fietsen” “Het gevoel op de fiets was goed”, weet Pidcock. “Ik maakte te veel fouten, maar ik heb er van genoten. “Het was geweldig om in de regenboogtrui rond te fietsen.”

Alvarado wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen trok Ceylin del Carmen Alvarado (24) aan het langste eind. De Nederlandse ex-wereldkampioene haalde het - net als vorig weekend in Niel - solo voor landgenotes Denise Betsema en Inge van der Heijden. Lucinda Brand werd bij haar wederoptreden na haar handbreuk vierde, op een halve minuut van Alvarado. Die lijkt er na een bijzonder moeilijke periode trouwens weer helemaal te staan. Haar zege in Niel was haar eerste overwinning in bijna twee jaar tijd, nu wint ze opnieuw en is ze leider in de Superprestige. Is de trein vertrokken?

