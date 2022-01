Oppermachtige Pidcock ontneemt Belgen nog voor halfkoers alle hoop: “Gewoon aan het plan gehouden”

Van der Haar nam de openingsfase voor zijn rekening, daarna was het aan Toon Aerts en ook Sweeck kwam even piepen. In de vierde van negen ronden leek Vanthourenhout Pidcock voor het eerst heel even onder druk te zetten. De Brit vond het welletjes. Hij nam over en toen ook Iserbyt er even bij ging liggen, had hij een gaatje dat hij seconde per seconde uitdiepte. Een ronde later begon achter Pidcock al de strijd voor de tweede plek. “Het ging altijd een hele zware cross worden”, klonk het bij de triomferende Pidcock. “Hoe droger, hoe tactischer. De Belgen probeerden het spelletje te spelen. Ik heb me daar zo weinig mogelijk van aangetrokken en toen mijn kans kwam, heb ik ze gegrepen en ik heb het kunnen volhouden.”

Met overmacht ging Pidcock op zijn elan door. Enkel een hongerklop of suikerdip kon de Belgen toen nog terug in de koers brengen, maar de Brit had een drinkbus mee en coach Kurt Bogaerts had een ‘gelletje’ klaar. Het bleek zelfs niet nodig. A la Van der Poel of Van Aert liet Pidcock geen spaander heel van de concurrentie. “Ik wist dat het zonder Wout en Mathieu alleen maar zwaarder zou worden”, zei Pidcock. “Dat maakte het zeker niet makkelijker want met zo’n mentaliteit kan je niet starten, dat is gevaarlijk. We hebben ons aan het plan en het proces gehouden en dat draaide goed uit. Niet evident, we kwamen een week op voorhand toe in de VS en dan moet je al met de stress beginnen omgaan.”

Volledig scherm © Photo News

Het WK was de 13de cross van Pidcock dit seizoen. Na Herentals laste hij een zware stage in. Die zorgde ervoor dat hij in Hamme en Hoogerheide niet kon zegevieren. Dat gaf Iserbyt en co dan wel een morele boost, maar Pidcock kwam zo in absolute topvorm aan de start in Fayetteville en oogste in dé cross van het jaar aan een naar crossnormen duizelingwekkend gemiddelde van bijna 28 km/u. Pidcock is nu de eerste Britse wereldkampioen bij de profs én in zijn dromen doet hij er nog dit jaar een regenboog op de weg en in het mountainbiken bij. “Dat plan is in elk geval nog niet om zeep. Het jaar is nog niet voorbij”, knipoogde Pidcock.

Pidcock neemt nu de tijd voor een tripje naar New York met vriendin Bethany en na twee daagjes in België last hij een kleine stage in, gevolgd door de Ronde van de Algarve, het Belgische openingsweekend, Strade Bianchi en Milaan-San Remo.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA