Oppermachtige Iserbyt pakt achtste zege van het seizoen na demonstratie op de Koppenberg

VeldrijdenEen oppermachtige Eli Iserbyt (24) heeft op de Koppenberg de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee naar zijn hand gezet. De Europese kampioen reed Toon Aerts na twee ronden klink uit het wiel. Voor Iserbyt - die ook gisteren in Overijse won - was het al de achtste overwinning van het seizoen.

Gisteren in Overijse haalde Eli Iserbyt het na een versnelling in de slotronde, maar vandaag wilde de Europese kampioen niet zo lang wachten. Al in de eerste ronde voerde Iserbyt de forcing, enkel Toon Aerts was bij machte om z'n wagonnetje aan te haken. De rest was op dat moment al uitgeteld. Op naar een duel, zou je dan denken, maar aan het einde van de tweede ronde moest Aerts een sterke Iserbyt laten rijden op de Koppenberg. De wet van de sterkste.

Iserbyt bouwde z'n voorsprong in een mum van tijd uit tot een halve minuut. De Europese kampioen rondde z’n solo probleemloos af, al knabbelde Aerts in de slotronde nog wel een deel van z'n achterstand af. Niet onbelangrijk met het klassement van de X2O Badkamers Trofee in het achterhoofd. Lars van der Haar mocht als derde mee op het podium.

Voor Iserbyt was het de derde zege op rij op de Koppenberg, z'n achtste van het seizoen - niemand komt in de buurt. De West-Vlaming is dan ook torenhoog favoriet om zichzelf komend weekend op te volgen als Europees kampioen.

