Opnieuw Nederland boven: Lucinda Brand pakt regenboogtrui na pittig duel met Worst en Betsema

In een slijtageslag op en rond de renbaan in Oostende gingen er met Brand, Annemarie Worst en Denise Betsema drie Nederlandse rensters de slotronde in. Brand liet al de hele cross de beste indruk en prikte op de zandstrook op het strand, waarna Betsema als eerste moest lossen. Worst klampte nog wel aan, maar moest op haar beurt ook haar landgenote richting goud laten gaan. Net als vorig jaar werd ze tweede, op acht seconden van de winnares. Betsema kwam als derde over de streep op negentien seconden van Brand. Titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado was na een vroege val de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en strandde uiteindelijk pas op de zesde plaats, Sanne Cant werd met een achtste plaats de beste Belg.