Op zoek naar de geest van ploegleider Mario De Clercq: “Volgend jaar staan we naast Van Aert en Van der Poel”

VeldrijdenHet waait en het is koud, in de weiden en bosjes rond de Donkvijver in Oudenaarde. Het gure weer doet zijn neus en kaken lichtjes rood aanlopen, maar dat deert Mario De Clercq (54) niet. Hij is in zijn element, terwijl hij richtlijnen en aanmoedigingen roept naar de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Dit is het liefste wat ik doe.” De ploeg kent successen als nooit tevoren, Wout van Aert en Mathieu van der Poel vreest hij niet. “Ik durf nu al spreken: volgend jaar gaan we er helemaal naast staan.”