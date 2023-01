Op naar het spannendste WK in jaren: zowel Van Aert als Van der Poel blaken van het zelfvertrouwen

Veldrijden Naast Betsema gaat Amerikaan­se transvrouw met aandacht lopen in Zonnebeke: “Ik droom ervan om de Tour de France Femmes te rijden”

Bij de vrouwen won Denise Betsema voor Marion Norbert Riberolle in Zonnebeke, al hing het grootste verhaal vast aan de derde die over de streep kwam: Austin Killips. De Amerikaanse transgender was dolblij met haar podiumplaats, al droomt ze stiekem ook van de Tour.

21 januari