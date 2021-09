Oostende organiseert in 2027 opnieuw het WK veldrijden

Koers zkt. Vrouw Kijk naar aflevering 5 van Koers zkt. Vrouw, met special guest Niels Albert: “Denk dat hij met ons zit te lachen”

20 februari In Koers zkt. Vrouw gaan Starcasino Cycling Team en Cycling Vlaanderen op zoek naar een toekomstige ster in het Belgische dameswielrennen. Liefst 3.800 vrouwen schreven zich in en gaan de strijd aan om de felbegeerde prijs: een profcontract voor één jaar. Van die 3.800 blijven er nog tien over. In een unieke 6-delige videoreeks volgt HLN.be de afvalrace van dichtbij en zoomt het in op enkele bijzondere rensters. Want... “Vrouwen weten vaak niet hoe hard ze met de fiets kunnen rijden.”