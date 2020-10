Ook geen Wereldbeker in Zonhoven, nog vijf manches over op kalender

VeldrijdenGeen Wereldbekercross in Zonhoven dit jaar. De veldrit die normaal op zondag 13 december zou worden verreden, slaat een jaartje over. De crosswinter begint er zo steeds armer uit te zien. Ook de organisatie van het WK in Oostende blijft onzeker.

Geen renners in de diepte van de Kuil van Zonhoven dit jaar. De wedstrijd gaat anno 2020 niet door na overleg tussen de organisatie en de Gemeente Zonhoven. De veldrit zou dit jaar voor het eerst een manche in de vernieuwde UCI Wereldbeker worden, maar net om die reden is een editie zonder publiek geen optie.

De kost voor het organiseren van de Kuilcross Zonhoven zou met het Wereldbekerstatuut dit jaar merkelijk hoger zijn dan anders. “Die hogere kostprijs is gerelateerd aan de licentiekosten om het Wereldbekerstatuut toegewezen te krijgen en aan het hogere prijzengeld. Dat is geen probleem als je hier weer een volle kuil hebt zoals normaal het geval is”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo.

“Maar zonder de inkomsten uit ticketverkoop, publiekscatering en VIP-arrangementen, is dat plots een heel ander verhaal. Dat kan je eigenlijk alleen maar compenseren als bijvoorbeeld de lokale overheid dat gat kan toerijden. We hebben daar goede gesprekken over gehad met de Gemeente Zonhoven en naar oplossingen gezocht, maar ook voor de gemeente zou die inspanning te groot geweest zijn. Waar we overigens alle begrip voor hebben.”

“We kijken nu al vooruit naar volgend jaar, want de kuil van Zonhoven hoort thuis in de cross”, vervolgt Impens. “Het goede nieuws voor de crossfans en de renners is dat we wel kunnen bevestigen dat alle andere crossen waar Golazo voor instaat (in totaal nog 15 deze winter) zullen gereden worden. Ook als dat tot het einde van het seizoen allemaal achter gesloten deuren moet, waar we nu wel echt rekening mee houden.”

Door het annuleren van Zonhoven staan nog maar vijf Wereldbeker-crossen op de agenda. Dat zijn achtereenvolgens: op 1 november: Druivencross in Overijse, 15 november: Tabor (Tsjechië), 6 december: Ambiancecross in Wachtebeke, 20 december: Citadelcross in Namen, 3 januari: Vestingcross in Hulst (Ned).

Volledig scherm Sanne Cant in actie in Zonhoven. © BELGA