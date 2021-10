Onze columnist Niels Albert hoopt op massale opkomst nu de cross weer thuiskomt: “Als er geen volk is, is er een probleem”

Veldrijden Aerts is de betere van Hermans in Brussel, Iserbyt trekt eindzege X²O-tro­fee over de streep

14 februari Toon Aerts heeft de slotwedstrijd van de X²O-trofee in Brussel gewonnen. Onze landgenoot was de betere van Quinten Hermans en Niels Vandeputte. Eli Iserbyt verzekerde zich van de eindzege in het klassement.