Onze columnist Niels Albert blikt vooruit naar de crosswinter: “Sweeck is bevrijd uit de West-Vlaamse tang”

Veldrijden Toon Aerts wacht nog steeds op beslissing UCI na positieve test

Meer dan vier weken nadat Toon Aerts en zijn entourage hun rapport ter verdediging opstuurden naar de UCI om zijn positieve dopingtest aan te vechten, wacht hij nog steeds op het verdict. Inmiddels is Toon Aerts aan het trainen in Mallorca, maar het is nog de vraag of hij snel zal kunnen koersen.

24 mei