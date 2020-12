Onze analist Niels Albert kijkt uit naar méér gevechten tussen Van der Poel, Van Aert en Pidcock: “Verwarm u eraan in deze kille tijden”

Wielrennen KOERS KORT. Laurens De Vreese naar Alpe­cin-Fe­nix - Christian Knees stopt ermee maar blijft bij Ineos

16 december Laurens De Vreese heeft onderdak voor 2021. De 32-jarige Oost-Vlaming, die zijn aflopende contract bij Astana niet zag verlengd, wordt volgend jaar ploegmaat van Ronde van Vlaanderen-winnaar en wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Dries De Bondt bij Alpecin-Fenix. De Vreese groeide de voorbije zes jaar bij Astana uit tot een gewaardeerde wegkapitein en knecht. Zo loodste hij onder meer Michael Valgren Andersen in 2018 naar overwinningen in de Omloop en de Amstel Gold Race. “Een zege van mijn kopman is een zege voor mezelf”, is zijn credo.