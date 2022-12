Ontketende Van Aert zet Van der Poel op zijn nummer in Mol en wint zijn tweede cross van het seizoen: “Niet verwacht, maar wel mooi”

Van Aert: “Goed om zo naar de volgende crossen te gaan”

Wout van Aert was niet alleen een tevreden, maar ook een ietwat verrast man nadat hij in Mol zijn tweede zege van de winter boekte. “Ik had niet verwacht hier te winnen, maar het is wel mooi”, zei hij. “Ik had het eerste deel van de cross nodig om erin te komen. We reden een tijd in een groepje, zo kreeg ik de tijd om de goede en slechte lijnen te ontdekken. In de finale reed ik veel beter door het zand en kon ik wegrijden. Ik kan alleen maar tevreden zijn. Het is goed om zo naar de volgende crossen te gaan.”