Nieuwe sleutelbeenbreuk heel waarschijnlijk voor Thibau Nys: “Het WK? Dat is over”

VeldrijdenThibau Nys heeft meer dan waarschijnlijk opnieuw zijn sleutelbeen gebroken. De Europese kampioen op de weg kwam op het BK veldrijden voor beloften stevig ten val op zijn schouder in een haakse bocht. “Het WK, dat is over. Daar gaan we niet meer naartoe”, liet hij in een eerste reactie weten.

Lees er alles over de strijd om de tricolore in Lombardsijde in ons BK veldrijden-dossier!

Het was niet het BK veldrijden van Thibau Nys in Lombardsijde. De zoon van ex-prof Sven, niet aanwezig, moest al vroeg in de wedstrijd Emiel Verstrynge, Jente Michels en Joran Wyseure laten rijden. Net op het moment dat hij er een beetje doorkwam, sloeg het noodlot toe. Nys ging te hard een bocht in en ging overkop. Hij belandde op zijn schouder en bleef even kermend liggen.

“De zandcrossen zijn al een heel seizoen een ramp, maar ik kwam net voor mijn val weer een beetje op gang. Ik wou een bocht iets beter aansnijden, maar ik vloog over mijn stuur”, schetst Nys in een eerste reactie de omstandigheden van zijn val. “Ik klapte volledig dicht en had veel pijn aan mijn rug, maar voelde meteen ook wat het was aan mijn schouder.”

Nys brak zijn sleutelbeen dit najaar al in de Wereldbekercross van Waterloo. Er zit nog een plaatje in de schouder. “Ik vertrek nu naar het ziekenhuis, maar had al contact met dokter Toon Claes. Het is waarschijnlijk weer een sleutelbeenbreuk. Het WK wordt onmogelijk. Dat is over, daar gaan we niet naartoe”, aldus Nys. “Het was mijn eigen fout, ik maakte de verkeerde keuze in de bocht.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm . © Eddy Vinckier

Volledig scherm . © Eddy Vinckier

Volledig scherm . © Eddy Vinckier

Volledig scherm © Photo News