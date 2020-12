Nieuwe outfit voor Toon Aerts en co: “De toekomst van onze ploeg oogt rooskleurig”

“Vanuit het team zijn we heel blij met de steun van onze partners. Zowel met Baloise Insurance en Trek, die hun engagement verlengen en verstevigen, als met X²O Badkamers als nieuwe shirtsponsor”, zegt Nys, de sportief manager van de ploeg. “Ook Renotec, AA Drink en SRAM blijven trouw zichtbaar op onze kledij. We kijken ernaar uit om onze nieuwe teamkleuren te verdedigen in onze prachtige trui van Vermarc Sport.”

“Ondanks dit bizarre jaar oogt de toekomst van onze ploeg rooskleurig. The future is bright. We zijn blij dat we partners aan onze zijde hebben die onze toekomstvisie delen. Niet alleen met oog op het profteam, maar op de volledige piramide. We willen meer zijn dan alleen een profteam. Samen met onze partners willen we bouwen aan de toekomst van het veldrijden. En dat doen we door een stevige piramide te bouwen onder de profs, met de AA Drink Young Lions en de Sven Nys Academy.”