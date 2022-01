Niets aan te doen: indrukwekkende Wout van Aert wint met thuiscross in Herentals generale repetitie voor BK

In Herentals stond vandaag de generale repetitie voor het BK veldrijden (9 januari) op het programma. Wout van Aert woont op slechts drie kilometer van het parcours en was vooraf de grote favoriet. Tom Pidcock stond eveneens aan de start, Mathieu van der Poel schiet dit seizoen niet meer in actie.

Van Aert dook als eerste het veld in en zonderde zich al snel af met Pidcock en Toon Aerts. Maar lang bleef dat drietal niet bij elkaar. Van Aert plaatste een serieuze versnelling in de tweede ronde, de tegenstand had geen reactie in huis. De vogel was gaan vliegen.

De Belgische kampioen werkte de laatste 45 minuten in z’n eentje af. Een straffe solo in zijn achtertuin. Helaas kon het publiek daar niet van genieten - er waren geen fans welkom op de thuiscross van Van Aert.

Zijn achtste overwinning in negen crossen was een feit. ‘t Zet zijn favorietenstatus op het BK veldrijden alleen maar extra in de verf. Pidcock eindigde ruim een minuut later als tweede, Aerts werd derde en verstevigde zijn leidersplaats in de X²O Badkamers Trofee.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.