Niels Albert ziet de Nederlandse jeugd domineren in de Gouden Cross: “Op Brand en Betsema na wordt de oudere generatie overspoeld”

Gouden CrossKomend weekend strijkt het veldritcircus opnieuw neer in ons land. Maasmechelen is een nieuwkomer op de kalender van de Wereldbeker veldrijden, maar het is een cross met heel wat mogelijkheden. Niels Albert kijkt voor deze eerste wereldbekermanche op Belgische bodem in zijn glazen bol. Ga jij akkoord met de voormalige wereldkampioen of maak je andere keuzes voor jouw Gouden Cross -ploeg?

“Eli Iserbyt (26 miljoen euro) is voorlopig dé man in de cross. Drie op drie in de Wereldbeker, straf. Iserbyt piekt niet naar december, wanneer ‘de anderen’ in het veld komen. Liever wint hij nu al zijn koersen en probeert hij in december zo veel mogelijk punten te pakken voor zijn klassementen. Een keuze die ik ook kan begrijpen.”

Iserbyt scoort sterk. Jij ook? Dit is het huidige klassement van de Gouden Cross.

“Naast Iserbyt zijn ook Michael Vanthourenhout (26 miljoen euro), Laurens Sweeck (23 miljoen euro) en Lars van der Haar (24 miljoen euro) goed uit de startblokken geschoten. Quinten Hermans (23 miljoen euro) is pas later het veld ingedoken. Op zijn 27ste zou het niet meer dan normaal zijn dat hij resoluut zijn stempel drukt in het veld, maar voor hetzelfde geld evolueert ook hij na zijn sterke zomer meer en meer naar de weg.”

Inspiratie opgedaan? Je kan je Gouden Cross-ploeg nog steeds registreren en zo kans maken op een fiets, een robotstofzuiger en nog zoveel meer.

Volledig scherm Quinten Hermans. © BELGA

“Om de ‘Grote Drie’ in actie te zien, zullen we opnieuw wat geduld moeten oefenen. Wout van Aert (28 miljoen euro), Mathieu van der Poel (28 miljoen euro) en Tom Pidcock (26 miljoen euro) zijn stuk voor stuk wereldtoppers op alle terreinen en in alle disciplines. Ze geven het veldrijden extra kleur, maar laat ons eerste maar genieten van Iserbyt en co.”

Volledig scherm Wereldkampioen Tom Pidcock. © BELGA

Dames

“Op Lucinda Brand (26 miljoen euro) - die een tijdje buiten strijd is - en Denise Betsema (25 miljoen euro) na wordt de oudere generatie overspoeld door het jonge geweld. Fem van Empel (23 miljoen euro) is echt fenomenaal sterk. Fem is sterk, snel en koersintelligent. We hebben het laatste nog niet van haar gezien. Ook Puck Pieterse (23 miljoen euro) is een dame met heel wat potentieel.”

Volledig scherm Fem van Empel. © Photo News

Jonge wolven

“Thibau Nys (15 miljoen euro) gooide hoge ogen in Amerika en ook in Tabor was hij verbluffend sterk. Ik ben eveneens benieuwd naar de progressie van Emiel Verstrynge (12 miljoen euro). Hij heeft met een zege in de Giro delle Regione Friuli Venezia Giulia afgelopen zomer nog een stap voorwaarts gezet.”

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent met de Gouden Cross en maak kans op fantastische prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tihibau Nys. © Photo News

Dit artikel is je aangeboden door de Gouden Spelen.

Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.