Niels Albert schat in zijn wekelijkse column de waardeverhoudingen in voor het WK: “Wout is mentaal iets veerkrachtiger dan Mathieu”

VeldrijdenWie pakt zondag zijn vierde wereldtitel? Wout van Aert of Mathieu van der Poel? Onze analist Niels Albert blikt vooruit en schat de waardeverhoudingen in. “Van Aert blijft altijd rijden. In welke positie en met welke achterstand dan ook.”

“Puur fysiek merk ik geen verschil. Zowel Van Aert als Van der Poel heeft in het zicht van het WK de topconditie beet. Zaterdag was Mathieu duidelijk de beste. Punt, klaar. Zondag haalde Wout de bovenhand. ­Uppercuts deelden ze elkaar niet uit. En dus is er volgens mij ook geen sprake van een psychologisch voordeel voor de één of de ander.

Altijd leuk natuurlijk om zo’n ­‘generale repetitie’ in je voordeel te kunnen beslechten. Maar daar stopt het bij. Totaal anders was het geweest mocht pakweg ­Michael Vanthourenhout of Toon Aerts ‘out of the blue’ de twee tenoren een hak ­hebben gezet. Dát had één van die twee ­jongens een vertrouwensboost gegeven. Bij Wout en Mathieu blijft de onderlinge ­impact miniem. Ze zullen geen minuut slaap laten na afgelopen weekend.”

“Wat me wel opviel: Wout schuwde het ­initiatief in Overijse niet. Hij nam de cross meteen in handen en straalde dominantie uit. Oké, Mathieu reed lek. Dat was een ­tegenslag. Toch verraste het me enigszins dat hij na die snelle remonte dat laatste gaatje van zes seconden niet dicht kreeg. Op dát moment verliest hij de wedstrijd.

Volledig scherm © Photo News

Van Aert gaf zich niet over, bleef vooraan een stevig tempo ontwikkelen en zette zijn concurrent zo in de achtervolging onder druk. Het dreef Van der Poel tot tegen de limiet. Erover zelfs. Waardoor hij uiteindelijk viel. Zo gaat dat, als je risico’s moet nemen. In het laatste kwartier stapelden de foutjes bij Mathieu zich verder op, door concentratieverlies. Begrijpelijk.”

“Fact: Overijse toonde nóg maar eens aan dat Wout een eeuwige doorzetter is. En dat de mentale veerkracht bij hem vaak net iets groter lijkt dan die van Mathieu. Van Aert blijft altijd rijden. In welke positie en met welke achterstand dan ook. Het zit er bij hem ingebakken. Hij is in het veld al vaker door Mathieu verslagen dan dat hij hem ­geklopt heeft. Wout is het dus gewend om achter zijn grote concurrent aan te hollen, in de stellige hoop de kloof te kunnen ­verkleinen, laat staan opnieuw naar hem toe te kunnen fietsen.

IJdele hoop, was het meestal. Maar het heeft hem wel weerbaar gemaakt. In de omgekeerde situatie durft Mathieu wat sneller zijn hoofd te laten ­hangen. Aard van het beestje, niks aan te doen. Niet toevallig kunnen de drie WK’s die Van Aert won daarbij als voorbeeld gelden: Zolder, Bieles, Valkenburg. In Oostende ligt een parcours dat, mijns inziens, meer ­aanleunt bij zijn mogelijkheden. Geen ­gedroomde speeltuin alleszins voor ­Mathieu. Benieuwd.”

Volledig scherm WK VELDRIJDEN © Photo News