Niels Albert over niet-selectie van Thibau Nys: “Het getuigt dat er binnen het selectiewerk niet aan vriendjespolitiek wordt gedaan”

“Normaal gezien maakt een uittredende juniorenwereldkampioen veldrijden het jaar nadien altijd deel uit van de selectie. En krijgt die van de bondscoach de kans om al eens te ‘proeven’ van zo’n WK U23. Tenzij… hij niet goed genoeg is, natuurlijk. Als je niet bij de beste zes hoort, zijn we helaas uitgepraat. Thibau Nys is een uitstekende renner, die bulkt van het talent, rap met een fiets kan rijden en daar technisch gezien dingen mee doet die anderen niet beheersen. Als fan van de ‘jongen-van-het-dorp’ hier vind ik het persoonlijk des te jammer dat hij het WK in eigen land moet missen. Maar het is de enige juiste beslissing. Hard maar eerlijk. Misschien ook eens niet verkeerd dat het hem overkomt. Een kleine levensles. Ogen geopend, voetjes stevig op de grond. Even het signaal krijgen dat alles niet altijd van een leien dakje zal lopen, dat het knokken is voor je plaats en je het niet zomaar in de schoot krijgt geworpen.”