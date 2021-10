Niels Albert over cyclocross-heisa: “We moeten eerst focussen op Europa, dat is veel interessanter dan telkens die oversteek te maken”

veldrijdenHet is een dure grap, een te grote inspanning en de cross is toch niet populair in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse veldrit-verhaal zorgt voor veel opschudding en de meningen zijn verdeeld. Ook Niels Albert reageert: “We moeten eerst focussen op Europa, dat is veel interessanter dan telkens die oversteek te maken.”

Volgens Sven Nys is het goed voor de ontwikkeling van het veldrijden, Bart Wellens vindt het vooral op logistiek vlak een moeilijke puzzel. Albert begrijpt zijn beide ex-rivalen: “Sven is daar heel goed in te begrijpen. Hij heeft een hoofdsponsor in de VS en voor hen is dat belangrijk, dus ik volg hem daarin. Voor anderen is het geen specifieke meerwaarde en zoals in alles zijn er steeds pro’s en contra’s. Voor Sven is dat nu heel interessant, maar andere ploegen hebben er inderdaad geen meerwaarde bij.”

“Het grote verschil is ook dat heel veel ploegen op zichzelf zijn aangewezen, terwijl er hier met gastgezinnen wordt gewerkt. Als er een Amerikaan of een Canadees naar België komt, dan staan er heel veel gastgezinnen met open armen klaar om die jongens te ondersteunen. Dat heb je daar minder en dat is vervelend”, aldus de ex-wereldkampioen.

Volledig scherm Eli Iserbyt in actie in Fayetteville, Arkansas, VS. © BELGA

Zelf zou Albert de focus wel liever anders zien: “We zijn al zeven jaar aan het proberen om de cross in Amerika van de grond te krijgen, maar momenteel blijft dat op hetzelfde niveau zitten. Er is wel belangstelling, maar niet spectaculair veel. Mijn mening is dat we eerst moeten proberen om in België en Europa de cross echt helemaal van de grond te krijgen, bijvoorbeeld in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Ik denk dat dat veel interessanter is dan telkens die oversteek te maken.”

En ook de kalender had Albert anders ingedeeld. “Eerlijk? Ik had het omgedraaid. Ik had eerst gefietst in Hoogerheide en was twee weken voor het WK naar de VS afgezakt. Ik had daar nog twee wereldbekers georganiseerd om dan het WK te rijden. Nu moeten ze twee keer die trip maken”, aldus Albert.

Volledig scherm Niels Albert © HLN