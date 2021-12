Niels Albert: “Michael Vanthourenhout wint te weinig voor de coureur die hij is”

Veldrijden Oppermach­ti­ge Van Aert maakt favorieten­rol waar en ploetert naar winst in Ethias Cross in Essen: “Niet zo makkelijk als het misschien lijkt”

Eén? Twee? Drie minuten? Leuk potje gissen was het vooraf, naar de voorsprong waarmee Wout van Aert in Essen zou winnen. Zelf gokten we wildweg op 1.20. Het werd uiteindelijk 1.47. “In spaarmodus? Helaas, dat lukte niet in die verzopen wei.”

11 december