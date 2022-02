Niels Albert hoopt dat Iserbyt de kloof op Pidcock nog kan dichten: “Feit is dat Tom altijd frisser aan de start van een WK zal komen”

“De grote vraag is of de kloof met Pidcock te dichten valt. Feit is dat hij altijd frisser aan de start van een WK zal komen door zijn beperkt programma en feit is ook dat hij dankzij de weg een steeds grotere motor krijgt. Eli wil dat inhalen door meer te trainen. Ik hoop het voor hem. Een beter wegprogramma kan zeker helpen, maar dat is een enorme investering voor de ploeg. Dan moet je renners halen die wegkoersen kunnen winnen, moet je extra personeel aantrekken, moet je een bus kopen... Reken maar één à anderhalf miljoen euro. En dan weet je nog niet of het gaat lukken.”