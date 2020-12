Niels Albert heeft geen problemen met parcours van Dendermonde: “Van der Haar zegt: ‘Hier ben ik geen crosser voor geworden.’ Waarvoor dan wel?”

Veldrijden Pidcock verwijst Van der Poel naar de tweede plaats na straf nummer in Gavere

13 december Tom Pidcock heeft de Superprestigecross in Gavere gewonnen voor wereldkampioen Mathieu van der Poel. De Brit versnelde iets over halverwege en wist zijn voorsprong te behouden. Toon Aerts werd derde. Voor Van der Poel was het zijn eerste ‘nederlaag’ in de cross sinds 14 december 2019.