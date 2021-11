Net niet voor de Belgische beloften op EK veldrijden: Nys en Vandeputte gevloerd door Kamp, Nederland ook boven bij dames na solo Brand

EK VeldrijdenNet niet voor de Belgen. Niels Vandeputte en Thibau Nys lieten zich op het EK veldrijden voor beloften in een sprint met drie verschalken door de Nederlander Ryan Kamp. Met zilver en brons kunnen Vandeputte en Nys zich niet verzoenen - “Ik voel me een ongelofelijke sukkelaar”, klonk het achteraf. Ook Nederlands succes bij de vrouwen elites: wereldkampioen Lucinda Brand is na een solo nu ook Europees kampioen. Tot slot won Zoë Backstedt uit Wales de Europese sterrentrui bij de meisjes junioren. Morgen rijden de junioren mannen, beloften vrouwen en elite mannen.

Na de Europese kampioenentrui bij de beloften op de weg, ook die in het veld voor Thibau Nys? Het was al een straf nummer dat hij na een sleutelbeenbreuk als schaduwfavoriet aan de start kon komen. De topfavorieten, dat waren de Nederlanders op eigen bodem: Ryan Kamp en wereldkampioen Pim Ronhaar.

Het was die laatste die als eerste de knuppel in het hoenderhok gooide bij de beloften. Rouiller schoof mee, maar na twee ronden liep alles weer samen. En dat was eigenlijk het verhaal van de hele wedstrijd. De ene prik na de andere volgde elkaar op, maar echt afscheiding kwam er nooit op het snelle parcours in Wijster.

Nu was het eens Ronhaar, dan weer Kamp. Of de Brit Mason of één van de Belgen. Feit was wel dat op Gerben Kuypers na alle landgenoten halverwege de wedstrijd in de ruime kopgroep van 12 vertegenwoordigd waren. Het moest dus al redelijk mislopen, wou het niet tot één of meerdere medailles komen.

Alles zou gespeeld worden in de slotronde. Daar zorgde een uitval van Kamp voor afscheiding. Vandeputte en Nys beten zich in het wiel van de Nederlander vast en met z’n drieën ging het zo een laatste keer naar de steentjes van de VAM-berg.

Net voor de finale sprint moest Kamp even een gaatje laten, maar Nys en Vandeputte konden schijnbaar ook niet sneller. Kamp dichtte de kloof en ging er net voor de slotstrook op en over. Het Belgische duo klampte aan, maar kwam niet verder dan het achterwiel. Kamp op één. Vandeputte werd tweede, Nys derde.

Brand oppermachtig bij vrouwen

Bij de dames stond er geen maat op Lucinda Brand. Brand reed in het Drentse Wijster al in de tweede ronde weg. De wereldkampioene koos er in tegenstelling tot haar concurrentes niet voor om door de materiaalpost te gaan. Er ontstond een gaatje en de Nederlandse vrouwen lieten Vas het werk alleen opknappen. Brand was gaan vliegen en veroverde haar derde overwinning van het seizoen, na de Superprestige in het Nederlandse Gieten en de Wereldbeker in het Amerikaanse Fayetteville. Blanka Vas werd tweede, Yara Kastelijn derde.

