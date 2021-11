Net niet voor de Belgische beloften op EK veldrijden: Nys en Vandeputte gevloerd door Kamp, Nederland ook boven bij dames na solo Brand

Veldrijden Onze columnist Niels Albert ziet Toon Aerts de rug rechten: “Het kan er de spankracht alleen maar op verruimen”

Onze columnist Niels Albert zag in Amerika nog niet de beste Toon Aerts, maar afgelopen zondag was het plots wel weer prijs in Zonhoven. “Hij compenseerde dat procentje tekort tegenover Iserbyt en Hermans, dat de voorbije weken hard opviel, met de drang om te tonen dat hij wél in orde is”, aldus Albert, die ook z'n mening geeft over het al dan niet olympisch worden van de cross.

