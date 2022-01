Neemt Thibau Nys een risico door toch deel te nemen aan het WK veldrijden? “Niet ideaal, maar zeker niet onverantwoord”

BK veldrijden Onze chef wielrennen ziet dat Van Aert de lat weer een beetje hoger legt: “De Ronde of Roubaix, het moet dit voorjaar toch echt een keer gaan gebeuren”

Met overwinning nummer negen dit seizoen werd Wout van Aert (27) voor de vijfde keer Belgisch veldritkampioen. En nu alle focus naar de weg, om eindelijk die topklassieker in het Vlaamse voorjaar te winnen. “De passie die Van Aert ooit had voor de cross heeft plaats gemaakt voor een zakelijke benadering”, ziet onze chef wielrennen. “Andere belangen gaan nu voor. Een wereldtitel veldrijden is daar niet meer bij.”

