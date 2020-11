Nederlandse Shirin Van Anrooij raakt schijfrem bij val en moet vanavond nog onder het mes, Sven Nys: “Nog nooit zo'n wond gezien”

VeldrijdenVoor Shirin van Anrooij was zondag de wereldbekerwedstrijd in Tabor al snel voorbij. Na amper honderd meter was de veldrijdster betrokken bij een grote valpartij. Met een open wond, zo meldde ploegleider Sven Nys, werd ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de Tsjechische World Cup, de eerste van het seizoen, vertrok Van Anrooij (18) rechts op de tweede startrij. Daardoor kwam ze bij de eerste bocht naar rechts enigszins in het gedrang. Buiten het beeld van de camera's smakte een aantal rensters tegen het asfalt, waarschijnlijk nadat ze in elkaar waren gehaakt. De Zeeuwse krabbelde wel weer snel op, maar hield haar rechterarm met een vertrokken gezicht vast.

Nys meldde dat Shirin van Anrooij haar moeder bij zich heeft in het ziekenhuis, maar dat hij nog nooit zo’n wonde had gezien. Ze zou ook veel bloed verloren hebben. Ook andere rensters werden per ambulance afgevoerd. “Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo’n wond gezien”, vertelde Nys voor de camera van Play Sports. “Ook zij zelf heeft die wond gezien, een verschrikkelijke wond.”

Van Anrooij greep meteen naar haar arm na de val. “Het gaat om een open wond”, zei Nys. “Ook haar heup zag er niet goed uit. Ze heeft bovendien veel bloed verloren. Ik vernam het nieuws via de familie van veldrijder Lars van der Haar, die vertelde dat het ernstig was. Ik ben er meteen naartoe gelopen want ik stond nog in de materiaalpost. Nu is ze met haar moeder naar het ziekenhuis. Dit wil je niet meemaken, koers is nu bijzaak. Dit is echt heel erg.”

Intussen volgde een eerste check-up in het ziekenhuis. “Shirin wordt vanavond nog geopereerd aan haar onderarm die geraakt werd door een stuk van een schijfrem”, klinkt het bij Telenet Baloise Lions, “vannacht moet ze nog zeker in het ziekenhuis verblijven. Daarna volgt een check-up in België of Nederland zodra ze terug naar huis mag. We weten nog niet wanneer dat zal zijn.”

Er zou geen sprake zijn van breuken. “Eerst werd gesproken over een open botbreuk, maar dat blijkt niet het geval te zijn in de eerste diagnose. Al zal een verdere check-up meer duidelijk moeten maken. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat er spieren of pezen ernstig beschadigd zijn.”

