Nederlands columnist Thijs Zonneveld kijkt uit naar het WK veldrijden: “Dat ene uurtje waarin het WK wordt gereden, is het mooiste uurtje van de winter”

Veldrijden Van der Poel maakt zich geen zorgen: “Wout is dik in orde, maar ik had niets anders verwacht”

24 januari Geen vijfde zege voor Mathieu van der Poel in Overijse. De wereldkampioen reed lek op een slecht moment en moest de overwinning aan een sterke Wout van Aert laten. Toch maakt MVDP zich geen zorgen met oog op het WK over zeven dagen: “Volgende week is een nieuwe wedstrijd.”