Nederland boven op het EK veldrijden: neem jij Van der Haar, Brand, Van Anrooij en Kamp op in jouw Gouden Cross-ploeg?

Gouden CrossAaron Dockx hield op het EK veldrijden in Nederland de eer van ons land hoog, door Europees kampioen te worden bij de junioren. In de andere categorieën moesten we lijdzaam toezien hoe onze noorderburen titel na titel veroverden. Heb jij de kersverse Europese kampioenenen al in jouw Gouden Cross -ploeg opgenomen? Of dringt een transfer zich op?

1) Lars van der Haar (30 miljoen euro)

Niet topfavoriet Eli Iserbyt werd Europees kampioen bij de elites, maar outsider Lars van der Haar ging in het Nederlandse Drenthe met de bloemen lopen. Van der Haar - alias Jack Russell - schoot goed uit de startblokken, maar kon een eerste versnelling van onder meer Iserbyt en Hermans niet volgen. Toen Hermans op vijf ronden van het einde zijn metgezellen Vanthourenhout en Aerts los uit het wiel reed, leek de renner van het Tormans Cyclo Cross Team vertrokken. Dat was evenwel zonder Lars van der Haar gerekend. De 30-jarige Van der Haar ging op en over Vanthourenhout en Aerts en ging op jacht naar Hermans. Onze noorderbuur bleef lang op een klein gaatje zitten, maar bleek uiteindelijk toch de beste van het pak te zijn. Voor Van der Haar is het na 2016 zijn tweede Europese titel bij de elites. Het is eveneens zijn eerste zege van het seizoen. Frappant. Kan hij deze goede lijn doortrekken en nog veel punten opleveren de komende weken?

Volledig scherm Lars van der Haar. © BELGA

2) Lucinda Brand (25 miljoen euro)

Er stond zaterdagmiddag geen maat op de wereldkampioene. Brand was met voorsprong de sterkste in koers, topfavoriete Denise Betsema kon haar kansen nooit echt verdedigen. De 28-jarige Texelse kwam zwaar ten val en had ook materiaalpech. Betsema ging het waarschijnlijk wat spannender gemaakt hebben, maar Brand was echt ijzersterk. Kata Blanka Vas - die tweede finishte - kwam pas 56 seconden na Brand over de streep. Is de poulain van Sven Nys vertrokken voor een reeks?

Volledig scherm Lucinda Brand. © ANP

3) Shirin van Anrooij (17 miljoen euro)

Ook bij de vrouwen beloften was het Nederland boven. Shirin van Anrooij maakte na een knappe solo het zegegebaar. Puck Pieterse - die tweede eindigde - maakte kennis met de Nederlandse modder en zag zo een tweede Europese titel op rij door haar neus geboord worden. Wereldkampioene Fem van Empel moest tevreden zijn met een derde plek. Normaal komt de grootste concurrentie voor de Nederlandse dames, van de Hongaarse Kata Blanka Vas, maar zij was actief bij de elites en reed - zoals eerder vermeld - naar een knappe tweede plaats. In de toekomst zal er ook rekening moeten gehouden worden met de Françaises Line Burquier en Amandine Fouquenet. Zij eindigden respectievelijk als vierde en als vijfde en zijn aan een uitstekend seizoen bezig.

Volledig scherm Shirin van Anrooij. © BELGA

4) Ryan Kamp (24 miljoen euro)

De Belgische mannen domineerden de koers bij de beloften, maar toch trok een Nederlander aan het langste eind. Niels Vandeputte en Thibau Nys werden in een sprintje met drie geklopt door Ryan Kamp. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal vertrok op het juiste moment en zowel Vandeputte als Nys konden hem niet meer remonteren. Ook Emiel Verstrynge had een super dag, maar een valpartij kost hem een podiumplaats of zelfs een Europese titel.

Volledig scherm Ryan Kamp. © BELGA

