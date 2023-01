Naast Betsema gaat Amerikaanse transvrouw met aandacht lopen in Zonnebeke: “Ik droom ervan om de Tour de France Femmes te rijden”

VeldrijdenBij de vrouwen won Denise Betsema voor Marion Norbert Riberolle in Zonnebeke, al hing het grootste verhaal vast aan de derde die over de streep kwam: Austin Killips. De Amerikaanse transgender was dolblij met haar podiumplaats, al droomt ze stiekem ook van de Tour.

Simpele zege voor Denise Betsema in Zonnebeke. De Nederlandse had een straatlengte voorsprong in de Kasteelcross. Marion Norbert Riberolle reed als tweede ook op een eiland. Zij volgde op meer dan een minuut van Betsema, maar had ook anderhalve minuut voorsprong op de derde. Bijna drie minuten na de winnares kwam ook zij vierend over de meet: Austin Killips, een vrouw met een verhaal.

Killips is 27, Amerikaanse en een transvrouw. Ze heeft een officiële licentie van de UCI om bij de vrouwen te crossen. In Zonnebeke stond ze voor het eerst op het podium in een Europese cross, eerder haalde ze in de VS ook al podiumplaatsen, zij het in crossen van lager niveau. Al was ze op de Wereldbekercross in Fayetteville ook wel al goed voor een tiende plaats.

Killips heeft zich nog maar anderhalf jaar geleden op koersen toegelegd. Daarvoor studeerde ze in Chicago sociale wetenschappen en was ze aan de slag in een fietswinkel. Ze heeft haar diploma als fietsmecanicien, maar koos in 2021 vol voor de koers zelf bij Nice Bikes, een ploeg met als missie vrouwen en non-binaire atleten op profniveau te ondersteunen.

Volledig scherm © BELGA

Want makkelijk is het niet altijd voor transvrouwen als Killips. In Fayetteville (Arkansas) zijn er bijvoorbeeld anti-transgenderwetten. Een deel van het Amerikaanse vrouwenpeloton dreigde daar met een boycot om de zaken aan te kaarten. Zelf hield Killips zich in gesprek met ‘CyclingTips’ op de vlakte “Ik voel vooral solidariteit in het Amerikaanse peloton. We willen allemaal vooral de vrouwensport vooruit helpen.”

Zelf komt Killips uit een warm nest. “Ik heb vooral een goeie relatie met mijn vader. Toen ik mezelf outte, zei hij dat hij me altijd zou steunen. Hij nam de tijd en moeite om mij te proberen begrijpen. Ik heb daar geluk mee gehad. Velen in mijn situatie kunnen dat niet zeggen en daar ben ik me bewust van", aldus Killips die intussen helemaal verliefd is op het veldrijden.

“Ik hou van de cross omdat het zo’n veelzijdig sport is. Ik bekijk het ook allemaal heel technisch. Ik kom uit het skiën en heb op die manier oog voor lijnen rijden. Dat technische aspect spreekt me aan. Ik kijk crossen ook vaak terug om daar uit te leren. Door te observeren kun je verbeteren en kun je ook je rivalen beter begrijpen”, vertelde Killips verder nog in het interview.

De transvrouw droomt overigens van meer. Ze koerst ook op de weg en zou ook daar willen meedoen op het allerhoogste niveau. “Mijn grote droom is om de Tour de France Femmes te rijden. Ook Parijs-Roubaix en de kasseiklassiekers staan hoog op mijn verlanglijstje. Die koersen zijn legendarisch, ik heb er jaren naar gekeken op tv.”

Volledig scherm Austin Killips. © BELGA