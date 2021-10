Naar het voorbeeld van Van Aert en Van der Poel: hoe Quinten Hermans een steeds betere coureur wordt

Veldrijden beloften Arne Baers begint in zijn eigen Beringen aan zijn veldritsei­zoen: “Afwachten hoe mijn gebroken pols reageert”

17 september Arne Baers (Acrog Balen) start zaterdag aan zijn veldritseizoen. De Palenaar doet dat in eigen stad, in de Ethiascross op de terril van Beringen. Baers (19) start met lichte twijfel, want tweeënhalve week geleden brak hij zijn pols bij een val op training. “Normaal stond ik zes weken langs de kant, maar dankzij een snelle operatie kan ik nu al crossen. Of ik voluit kan gaan, zal tijdens de cross moeten blijken”, vertelt Arne Baers.