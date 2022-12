Na Van der Poel duikt ook Van Aert opnieuw het veld in: neem jij de drievoudige wereldkampioen op in jouw Gouden Cross-ploeg?

Gouden CrossZondag maakt Wout van Aert zijn langverwachte rentree in het veld. De Belgische kampioen verschijnt aan de start van de Wereldbekermanche in Antwerpen. Samen met Mathieu van der Poel - die vorige week bij zijn wederoptreden meteen aan het langste eind trok - is hij de duurste renner in de Gouden Cross , maar Van Aert is een garantie op veel punten. Neem jij de drievoudige wereldkampioen op in jouw (nieuwe of bestaande) Gouden Cross-ploeg? Of neem je een risico en laat je hem links liggen?

Vorige winter won Van Aert haast elke cross waarin hij startte, maar dit seizoen is er maar één veldrit die telt - het WK. ““Pas rond kerst zal ik goed zijn”, liet van Aert optekenen in deze krant. “Als ik tiende word in Antwerpen, ben ik niet teleurgesteld. Dat zou eigenlijk normaal zijn. Het is echt niet vanzelfsprekend om na één maand training al goed te zijn. Het is alsof Sweeck en Iserbyt eind april plots zouden starten in de Amstel, na in maart een maand op het strand te hebben gelegen.”

Van Aert toevoegen aan je bestaande Gouden Cross-team? Lees hier hoeveel transfers je precies kan doorvoeren.

Waar de pion van Jumbo-Visma na de kerstperiode rijdt, is nog onduidelijk. “Op 8 januari vertrekken we op ploegstage naar Spanje, eventueel kan ik nog op en af vliegen voor het BK. Het zal afhangen of ik in januari nog veel wegtrainingen nodig heb in functie van het klassieke voorjaar.”

Nog geen Gouden Cross-team samengesteld? Je bent nog niet te laat. Nu inpikken kan perfect. Elke speeldag opnieuw vallen er immers prachtige prijzen te winnen, zoals een e-bike van Minerva. Een overzicht van de prijzen voor de top 75 (!) van iedere speeldag vind je hier.

