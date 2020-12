Na fietswissel kwam Van der Poel helemaal onder stoom: “Parcours waar ik m’n ding kon doen”

Eén versnelling halfweg. Meer had Mathieu van der Poel niet nodig om dicht bij huis de Ethias Cross van Essen achter z’n naam te schrijven. “Ik maakte in het begin veel fouten en mijn banden stonden wat hard”, vertelt MVDP. “Na een fietswissel liep het vlotter. Ik probeerde zo zuinig mogelijk te winnen, want het is een drukke periode. Maar ik kreeg hier een parcours waar ik m’n ding kon doen - veel op techniek. De voorbije twee wedstrijden waren zéér lastig, dan is dit even welkom.”

Quinten Hermans strandde op de dichtste ereplaats. “Mathieu reed heel indrukwekkend weg, maar deze tweede plek doet deugd. Ik lag er heel lang uit met perikelen en het was een hele weg om terug op niveau te komen. Dit is super fijn.” Tom Pidcock werd derde. “Het was niet slecht, maar ook niet briljant. In de vierde ronde maakte ik een foutje waardoor ik tijd verloor. Dus moest ik strijden voor de derde plaats.” Door de nieuwe coronavariant in Engeland kan de familie van Pidcock niet afzakken naar België voor de feestdagen. “Ik moet Kerstmis vieren in m’n eentje. Ik voel me er een beetje verveeld over, maar het is wat het is”, aldus de jonge Brit.