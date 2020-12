MVDP in het voordeel? Cijfers beloven een titanenduel tussen Van Aert en Van der Poel komende zondag in Namen

VeldrijdenWordt het opnieuw een kwestie van centimeters? Zondag kijken Wout van Aert (26) en Mathieu van der Poel (25) elkaar voor het eerst sinds de Ronde van Vlaanderen weer in de ogen. Hoe verhouden hun prestaties zich bij hun eerste duel in het veld en hoe deden ze het in het verleden tegen elkaar in Namen? Een blik op de cijfers.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Eli Iserbyt, Toon Aerts,... Wie een beetje met zijn fiets door de modder kan rijden staat zondag aan de start in Namen. De Citadelcross is de tweede manche van de ingekorte Wereldbeker. Michael Vanthourenhout komt na zijn winst in Tabor als leider aan de start.

“Het is tof dat alle toppers erbij zijn”, liet Vanthourenhout in de aanloop naar de wedstrijd weten. “Het is de eerste keer dit seizoen dat Van Aert en Van der Poel samen aan de start staan van een veldrit. Dat is plezant en het geeft meer cachet aan de wedstrijd.”

Volledig scherm De laatste keer dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert tegen elkaar uitkwamen was in de Ronde van Vlaanderen. © Photo News

WVA versus MDVP in Namen

In navolging van Vanthourenhout kijkt zo ongeveer de ganse veldrit- en wielerwereld uit naar een nieuw duel Van Aert-Van der Poel. De twee krijgen in Namen een parcours die het beste in hen naar boven haalt. De schuine kanten zijn in het voordeel van de technisch sterkere MVDP, de stroken bergop voor het vermogenbeest in WVA.

Kijken we naar het verleden dan hebben Van Aert en Van der Poel elkaar exact even vaak (drie keer) geklopt in de Citadelcross. Van der Poel won in Namen wel vier keer, maar vorig jaar was Van Aert er door de revalidatie na zijn val in de Tour nog niet bij.

3-3 dus en daarbij valt het op dat Van Aert zijn Nederlandse concurrent bij de beloften telkens naar de tweede plaats verwees in Namen. Eens prof nam MVDP de boel over. Van Aert werd drie keer tweede na Van der Poel, enkel in 2017 kon hij winnen. Van der Poel werd toen derde.

Opvallend: telkens Van Aert en Van der Poel startten in Namen eindigden ze minstens op het podium. Op de derde plaats van Van der Poel in 2017 na eindigden ze zelfs telkens op de eerste of tweede plaats. Straf. Aan Pidcock, Iserbyt, Aerts of Vanthourenhout om zich er tussen proberen te gooien.

WVA versus MVDP in de Citadelcross van Namen 22 december 2013 (beloften): Van Aert 1ste - Van der Poel 2de 21 december 2014 (beloften): Van Aert 1ste - Van der Poel 2de 20 december 2015: Van der Poel 1ste - Van Aert 2de 18 december 2016: Van der Poel 1ste - Van Aert 2de 17 december 2017: Van Aert 1ste - Van der Poel 3de 23 december 2018: Van der Poel 1ste - Van Aert 2de 22 december 2019: Geen duel: Van der Poel 1ste - Van Aert niet gestart STAND: 3-3 Volledig scherm Het podium in Namen van 2018. © photo_news

WVA versus MVDP bij hun eerste duel van het seizoen

Extra pigment aan deze editie van de Citadelcross is uiteraard dat dit het eerste duel van het veldritseizoen is tussen Van Aert en Van der Poel. De twee komen elkaar al jaren tegen in de cross en op de weg, maar hoe verhouden ze zich bij hun eerste duel in het veldrijden?

Uit de statistieken blijkt dat Van der Poel daarbij meestal het best uit de verf komt. Sinds 2011 kwamen de twee acht seizoenen tegen elkaar uit, enkel in 2012 ontweken ze elkaar. Van der Poel reed toen alles en iedereen in de prak bij de junioren met 21 zeges op 21 crossen, Van Aert won 5 keer op 26 veldritten bij de beloften.

In al die andere jaren kregen we dus wel duels WVA-MVDP. Het allereerste treffen van betekenis ligt bijna tien jaar achter ons. Van Aert won toen in Ruddervoorde bij de junioren voor Quintin Jauregui en Van der Poel - het zou de enige cross zijn die de Nederlander dat jaar als junior zou verliezen.

Verder haalde Van Aert het op 22 november 2015 ook van Van der Poel in de Wereldbekercross van Koksijde. Sven Nys boekte toen zijn laatste grote overwinning. Van Aert werd 2de, Van der Poel maakte het podium vol bij zijn comeback na maanden blessureleed aan de knie na een val op de weg.

Verder toch vooral Van der Poel die als beste uit het eerste duel met Van Aert in het veld komt. De Nederlander was in hun eerste gezamenlijke cross door de jaren heen zes keer de beste. Benieuwd of het zondag 6-3, dan wel 7-2 wordt? Afspraak klokslag 15u in Namen!

WVA versus MVDP bij hun eerste duel in het veldrijden 2011: Superprestige Ruddervoorde junioren (9 oktober): Van Aert 1ste - Van der Poel 3de* 2012: Geen duel: Van der Poel was junior, Van Aert reed bij de beloften 2013: GP Mario De Clercq Ronse beloften (13 oktober): Van der Poel 1ste - Van Aert 3de 2014: GP Mario De Clercq Ronse (12 oktober): Van der Poel 2de - Van Aert 7de 2015: Wereldbeker Koksijde (22 november): Van Aert 2de - Van der Poel 3de 2016: Superprestige Gieten (2 oktober): Van der Poel 1ste - Van Aert 2de 2017: GP Eeklo (10 september): Van der Poel 1ste - Van Aert 2de 2018: Berencross Meulebeke (6 oktober): Van der Poel 1ste - Van Aert 2de 2019: Azencross Loenhout (27 december): Van der Poel 1ste - Van Aert 5de STAND: 6-2 in het voordeel van MVDP *(enige cross die MVDP niet won dat jaar) Volledig scherm Van Aert en Van der Poel. © HLN

