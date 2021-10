Michel Wuyts over Quinten Hermans: “Hij wil meer, veel meer. Maar moed neigt snel naar overmoed”

Veldrijden Hermans wint tweede Wereldbe­ker­man­che in Verenigde Staten voor Iserbyt en Vanthouren­hout

13 oktober Tweede van drie Wereldbekermanches in de Verenigde Staten. Onze landgenoot Quinten Hermans (Tormans-Circus) toonde zich in zware omstandigheden de sterkste in Fayetteville (Arkansas) op het parcours waar in januari het WK plaats zal vinden. Zondag volgt de derde en laatste wereldbekerwedstrijd in Iowa vooraleer de renners naar het Belgische Zonhoven verhuizen.