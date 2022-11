Michael Vanthourenhout kroont zich tot Europees kampioen na tweestrijd met Lars van der Haar: “Ik had een superdag”

Topfavoriet Iserbyt nam een kanonstart, maar Van der Haar was duidelijk de betere op de schuine kant en had snel een gaatje te pakken op de rest van het pak. Onze noorderbuur leek vertrokken voor een onemanshow, maar dat was buiten Michael Vanthourenhout gerekend. Door een schuiver van Van der Haar kwam hij aansluiten. Het parcours lag er loodzwaar en spekglad bij. Zowat iedereen ging tegen de grond. Ook Vanthourenhout ging in de derde ronde onderuit en zo was Van der Haar opnieuw vertrokken. Maar na een lekke band van de Nederlander kregen we opnieuw een duel. Toen Van der Haar een ronde later ook nog eens tegen de grond ging, was het aan Vanthourenhout om solo te gaan.