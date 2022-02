Michael Vanthourenhout klopt Iserbyt en Adams in Brussel, Aerts op voorhand al zeker van de eindzege in de X²O Badkamers Trofee

VeldrijdenMichael Vanthourenhout heeft de Universiteitscross van Brussel op zijn naam geschreven. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal won solo voor Eli Iserbyt en een verrassend sterke Jens Adams. Leider Toon Aerts ging meteen tegen de grond, maar was voor de start al zeker van de eindzege in de X²O Badkamers Trofee.

Toon Aerts had - voor aanvang - in het klassement bijna tien minuten voorsprong op Eli Iserbyt. De eindzege kon hem niet meer ontglippen dus, maar Aerts ging meteen in de fout. Hij trapte naast zijn pedaal en ging tegen de vlakte. De renner van de Baloise Trek Lions begon aan een lange inhaalrace. Op de eerste schuine kant maakte ook Soete een tuimelperte en hij nam Van der Haar mee tegen de grond. Sweeck profiteerde optimaal en kon wegrijden van de rest. Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout was de enige die het gaatje nog kon dichtrijden en had duidelijk een goede dag. Hij was net als Van der Haar gisteren een klasse te sterk voor de rest.

Vanthourenhout kwam solo over de streep en boekte zijn derde zege van het seizoen. Eerder won hij de Berencross in Meulebeke en de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor. Toon Aerts kwam nooit in het stuk voor en finishte als negende, maar is wel de eindwinnaar van de X²O Badkamers Trofee. Aerts heeft geen topjaar achter de rug, maar dit zal zijn seizoen toch wat kleur geven.

Volledig scherm Michael Vanthourenhout. © Photo News

Volledig scherm Een verrassend sterke Jens Adams eindigde als derde. © Photo News

Pauwels Sauzen-Bingoal ook aan het feest bij de vrouwen

Vandaag stond ook de laatste klassementscross van het seizoen voor de vrouwen op het programma. De Europese kampioene, Lucinda Brand, kon in Brussel haar twintigste veldrit van het seizoen winnen. In dit regelmatigheidscriterium op tijd won ze - voor vandaag - enkel op de Koppenberg niet. De Amerikaanse Clara Honsinger maakte toen het zegegebaar. Brand finishte ‘slechts’ als vijfde.

Vandaag begon Brand met 2'55" voorsprong in het klassement op haar landgenote Denise Betsema aan de cross in Brussel. Betsema nam de kopstart en probeerde Brand onder druk te zetten. De Texelse had meteen een mooi gaatje, maar Brand reed het een in mum van tijd toe. Brand leek het commando over te nemen, maar ging op een schuine kant tegen de grond. Betsema twijfelde niet en bouwde haar voorsprong gestaag uit. Ze won voor Brand en Bakker. Norbert Riberolle was de eerste Belgische op de vierde plaats.

Volledig scherm Denise Betsema. © Photo News

Volledig scherm Lucinda Brand. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

