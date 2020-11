Meteen de beuk erin: Wout van Aert wil daags na eerste cross in Kortrijk ook WB-manche in Tabor rijden

Of hij met zijn hoofd al bij het veldrijden zit, vroeg Martine Tanghe hem in de intro van Extra Time Koers, eind oktober. “Ja”, klonk het zonder dralen. De Ronde van Vlaanderen, sluitstuk van een druk en succesvol wegseizoen, was op dat moment amper tien dagen geschiedenis. “Twee broodnodige weken onthaasten nu eerst. En de goesting aanwakkeren”, hield coach Marc Lamberts zijn poulain in toom. Wout van Aert nam dat advies ter harte. Legde het beest even aan de ketting. Maar tóen al voelde je de enorme zin opborrelen in een reeks dates met zijn oude liefde. Al snel dropte hij de eerste snoepjes in zijn puntzak. Manches van de X2O Trofee, vooral. Vier in totaal. Kortrijk (28/11), Herentals (23/12), Baal (1/1), Hamme (23/1). Het BK in Meulebeke (9/1) en het WK in Oostende (31/1) ook.