Met privévlucht en mogelijk charter naar Tabor: vier pertinente vragen over Tsjechische openingsmanche Wereldbeker

Veldrijden COLUMN. “Als die rensters vinden dat wat zij bieden voldoende is, geen minuut in beeld komen en toch goed betaald krijgen, dan denk ik: tja”

3 november Acht Nederlandse vrouwen in de top tien van de Koppenbergcross. Van de Belgische dames geen spoor. Onze analist Niels Albert staat in zijn wekelijkse column stil bij de Belgische crossvrouwen. “Cant was altijd een categorie beter dan de andere Belgen. De opvolging is er niet gekomen. Hoelang praten we al over Laura Verdonschot?”