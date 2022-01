Mathieu van der Poel zet punt achter crossseizoen: “Een echte domper, maar lange rustperiode is enige remedie”

VeldrijdenHet veldritseizoen van Mathieu van der Poel (26) zit erop. De wereldkampioen blijft sukkelen met de rug en hervat vandaag niet in Herentals. Ook NK en WK moeten wijken. Dat bevestigt nu ook zijn team Alpecin-Fenix. “Het is een domper, maar de enige remedie is een lange rustperiode”, zegt Van der Poel.

Nu ook de officiële communicatie vanuit de ploeg. Van der Poel moet een kruis maken over de rest van het veldritseizoen. Dit omwille van de gekende rugproblemen. Er duwt een tussenwervel op de rugzenuw. Het pre-herniastadium, zeg maar. Rusten is de boodschap. Geen NK en ook geen titelverdediging op het WK.

“Ik kan er niet veel over zeggen, het is niet anders”, zegt Van der Poel via het officiële communiqué. “Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom zijn om deze periode nu weer te onderbreken en toch te proberen het WK te halen. Daar zijn we het allemaal over eens. Ook al is het erg zuur – ik heb 10 keer op rij deelgenomen aan het WK cross – mijn trui niet kunnen verdedigen in Amerika is een echte domper. Ik maak me geen zorgen over het verdere verloop van mijn carrière, maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren. Een datum en doelen stellen we pas voorop als dat op een onderbouwde manier kan. Tot die tijd doe ik wat ik kan.”

Volledig scherm © BELGA

Broers Roodhooft: “Tijdsduur niet te voorspellen”

“We willen het genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is met het oog op een eventuele deelname aan het WK in Fayetteville”, vertellen Christoph en Philip Roodhooft. “Vandaar de beslissing om dit seizoen niet meer in actie te komen op de crossfiets. Medisch gezien is er geen nieuws te melden. Mathieu respecteert de rust die is voorgeschreven en de blessure wordt opgevolgd door de medische staf en de behandelende specialist. Speculaties of het weken dan wel maanden zal duren zijn nergens op gebaseerd. Het is op dit moment niet te voorspellen hoe snel de zwelling zal verdwijnen. De behandelende artsen zijn het er wel over eens dat ze effectief zal verdwijnen door rust. En dat is het belangrijkste, zowel voor Mathieu als voor het team. Hij zal zijn wegseizoen pas beginnen op het moment dat de blessure verleden tijd is én wanneer hij zich degelijk heeft kunnen voorbereiden. Momenteel heeft het geen zin om daar een datum op te kleven. We zullen dat pas doen als dat steekhoudt.”

Volledig scherm Christoph Roodhooft en Mathieu van der Poel. © VTM Nieuws en Photonews

Dat Van der Poel dit seizoen niet meer in het veld terug zou komen, hing in de lucht. Het was vader Adrie die gisteren op de terugweg naar huis van de cross in Gullegem een serieuze tip van de sluier lichtte. “‘Matje’ hervat niet in Herentals, neen. En op korte termijn is er geen perspectief. Rusten, is de boodschap. En rustig blijven. Hij moet er nu eerst en vooral voor zorgen dat die pijn wijkt. Zodat hij ook opnieuw pijnvrij kan trainen en koersen. Dat is op dit moment het belangrijkste. Al de rest is bijzaak.” Fietsen deed Mathieu van der Poel anders wel op nieuwjaarsdag. Een gezapig tochtje van 61 kilometer. Aan bescheiden tempo. Niet representatief, met andere woorden. “Het wás een poging”, zegt Adrie. “Maar als het niet beter gaat, moet je ook niet aandringen, hé.”

Ongelukkige valpartijen

Johan Bellemans, hoofdarts van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), schetste de blessure het perfect in onze eindejaarskrant. “Wielrenners nemen een zo aerodynamisch mogelijke positie in op de fiets”, klonk het. “Ze zitten voorovergebogen, om dan vanuit een bolle rug kracht te leveren op de pedalen. Dat is ongunstig voor de wervelkolom, voor de tussenwervelschijven en voor de rugspieren. Als er dan een probleem is, wordt de pijn alleen maar erger. Veldrijden, waarbij je voortdurend kracht moet zetten, is de meest belastende discipline van allemaal.” Volgens Bellemans kan de rustperiode voor Van der Poel oplopen tot drie maanden. “Om dan ‘à blanc’ te herbeginnen, met een pijnscore van 0/10.”

“Ik ben ervan overtuigd dat die opeenstapeling van ongelukkige valpartijen de voorbije jaren er zeker ook geen goed aan hebben gedaan”, vulde vader Adrie gisteren nog aan. “Ik kan je er zo, voor de hand weg, een aantal opnoemen. Logroño, met de mountainbike (2018). De Rapencross in Lokeren (2018). Nokere Koerse (2019). En uiteraard de olympische mountainbikerit in Tokio, afgelopen zomer. Hij heeft al wel wat achter de kiezen gehad, hoor. Hij lapte er weliswaar elke keer van op. Maar ja... je kunt niet blijven ‘lappen’, hé.”

Bekijk hier nog eens de dramatische val in Tokio:

Volledig scherm Van der Poel ging in 2019 hard tegen de grond in Nokere Koerse. © Sporza

Ben jij een echte veldritkenner? Speel dan mee met de Gouden Cross en win fantastische prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: